Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер

Глава фракции христианских демократов в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает ужесточить санкции против России. Это связано с высылкой трех европейских дипломатов из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Необходимо задействовать санкции против России, которые сейчас рассматриваются. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены", - отметил парламентарий.

Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ. В ЕС призвали РФ пересмотреть данное решение.

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