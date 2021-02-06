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Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер

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Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер
Глава фракции христианских демократов в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает ужесточить санкции против России. Это связано с высылкой трех европейских дипломатов из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Необходимо задействовать санкции против России, которые сейчас рассматриваются. Денежные потоки российских сторонников властных структур Кремля в Евросоюзе должны быть перекрыты, а их счета заморожены", - отметил парламентарий.

Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ. В ЕС призвали РФ пересмотреть данное решение. 

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Топ комментарии

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    все разговоры о санкциях в отношении отдельных лиц-полный бред.на колени нужно ставить ВСЮ русню,как в былые времена,чтов не было что жрать,чтоб очереди в 2 км,чтоб был качественный цугундер-тогда будет толк
  • Прощай немытая раССея
    Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 7704
  • NonCFist
    _Возобладает голос подлецов и подельников путлера, а не голос разума. Как и с гитлеровской Германией в прошлом веке.
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