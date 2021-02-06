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Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства"

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Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства"
Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в телефонном разговоре в пятницу акцентировали на поддержке территориальной целостности Украины, а также задекларировали необходимость принятия новой программы действий для проекта "Восточное партнерство".

Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президенты единогласно выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противодействия дезинформации и пропаганде, которая распространяется другими странами", - сообщил Щерский.

Оба лидера согласились, что главной целью саммита "Восточного партнерства", который состоится во второй половине года, должен быть поиск решений, которые имеют целью укрепления гражданского общества в странах Партнерства. Они согласовали, что будут стремиться к подписанию совместной декларации, которая будет определять "амбициозную программу политики Восточного партнерства".

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Дуда и Науседа выразили солидарность с гражданским обществом в Беларуси, а также выразили обеспокоенность ситуацией в России, в частности объявлением персонами non grata нескольких европейских дипломатов.

Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 2317
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Щира подяка ,щирим друзям!!! Вони ,як ніхто знают що таке "братская любовь" московських братів !!!)))
  • Igor Kariy
    Прибалтика запретила избирать кацапошобле так у них тишь да гладь. У нас дали гражданство дикарям в итоге на два кацапа три народных республики.
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