Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства"
Об этом сообщил госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президенты единогласно выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противодействия дезинформации и пропаганде, которая распространяется другими странами", - сообщил Щерский.
Оба лидера согласились, что главной целью саммита "Восточного партнерства", который состоится во второй половине года, должен быть поиск решений, которые имеют целью укрепления гражданского общества в странах Партнерства. Они согласовали, что будут стремиться к подписанию совместной декларации, которая будет определять "амбициозную программу политики Восточного партнерства".
Дуда и Науседа выразили солидарность с гражданским обществом в Беларуси, а также выразили обеспокоенность ситуацией в России, в частности объявлением персонами non grata нескольких европейских дипломатов.