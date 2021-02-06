"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните
Об этом заявила Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Нет, не планируем, поскольку эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза. Европейское агентство лекарственных средств ее не оценивало, таким будет комментарий", – сказала Шимоните журналистам.
На вопрос, будет ли Литва закупать эту вакцину, если ее зарегистрируют в ЕС, Шимоните ответила, что не может руководствоваться предположениями.
"Европейское агентство лекарственных средств решает, какую вакцину зарегистрировать, а не господин Боррель. Больше комментариев на эту тему не будет, "Спутник" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель для вакцинации", – сказала она.
Как сообщалось ранее, вчера в ходе визита в Москву высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что надеется на регистрацию российской вакцины от COVID-19 в ЕС.