"Хватит терпеть тарифный беспредел": в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители села Мамаевцы заблокировали движение транспорта на автотрассе, требуя снижения тарифов на газ.

В Черновицкой области примерно 100 жителей села Мамаевцы Кицманского района устроили акцию протеста с перекрытием автомобильной трассы национального значения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Участники "тарифного" протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу вблизи ресторана "крыльцо". Они не пропускают транспортные средства, за исключением "скорой помощи" и автомобилей с больными людьми.

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Участники протеста держат в руках плакаты с надписями "Хватит терпеть тарифный беспредел", "Локдаун тарифам", "Вставай Украина! Один не отстоит права десятерых!".

"Нас беспокоит, что власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа", – рассказал местный житель Иван.

"Мы хотим достучаться до местной власти, чтобы газовую трубу, которая находится в собственности олигархов, передали в собственность громады", – сообщил участник протеста Назар.











На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые следят за общественным правопорядком. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что в результате акции с перекрытием трассы зафиксированы пробки и осложнения в движении транспорта.

В Черновицкой области жители еще одного села вышли на акцию протеста в рамках "тарифных" протестов, пишет "Молодой буковинец".

Акция с перекрытием дороги началась в селе Берегомет Кицманского района. По информации патрульной полиции, участие в перекрытии принимают примерно 30 жителей, они непрерывно ходят по пешеходному переходу.

Также в Черновцах десятки жителей области собрались под зданием областной государственной администрации на "тарифный" пикет.