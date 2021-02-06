Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет

Сегодня, 6 февраля в Румынию доставили первую партию вакцины из 81,6 тыс. доз против коронавируса компании AstraZeneca, которую будут вводить гражданам от 18 до 55 лет.

Об этом сообщают западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом месяце у нас должно быть в общей сложности 600 тыс. доз", - заявил премьер страны Флорин Кыцу журналистам после того, как ему сделали второй укол вакцины против коронавируса.

Румыния, где проживают 19 млн человек, поставила перед собой цель вакцинировать к сентябрю около 10 млн человек. С момента запуска программы вакцинации в декабре более 450 тыс. человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.

В Румынии на сегодняшний день зарегистрировано 18,7 тыс. смертей среди тех, у кого выявили коронавирус, всего в стране зарегистрировали более 740 тыс. случаев.

Читайте также: Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет