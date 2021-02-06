Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик

Украинское кино необходимо поддерживать из государственного бюджета, как и любой европейский кинематограф, который редко окупается в прокате.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал лауреат Премии им. Джеймса Мейса за 2020 год киновед Дмитрий Десятерик.

Он считает, что с 2014 года мы наблюдаем прорыв в украинском кино:

"Целенаправленно финансировать украинское кино через систему питчингов начали еще в 2011 году. Но прорыв произошел после Революции Достоинства. Прошла волна пассионарности, Украина раскрылась для мира. Произошли тектонические потрясения, изменившие общественное сознание. И такая комбинация - сочетание устойчивого финансирования и переворота в умах - привела к тому, что у нас появилось кино. Я считаю, что настоящее независимое украинское кино появилось в 2014 году. До этого было кино постсоветское, которое доедало советские ресурсы и кадры".

Читайте также: В 2020 году при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов, 92 проекта запущены в производство, - Ткаченко

Десятерик настаивает, что украинскому кино необходима государственная поддержка. По его словами, на кинопроцесс и кинопрокат необходимо смотреть широко.

"Надо финансировать все украинское кино. Без дотаций оно не выживет. И речь идет не только о производстве. Кино - это комплексный процесс. Ставим вопрос: сколько кинозалов в стране? Их достаточно для того, чтобы показывать достаточное количество фильмов? Как происходит продвижение фильмов? Все это требует денег. В конце концов, насколько у нас платежеспособный зритель? Сколько раз в месяц он готов отдавать 80-100 грн за билет? А если идет целая семья? То есть зрителю надо создать мощный стимул, чтобы он хотел потратить эти 100 гривен.

По нюансам. Понятно, что студиям, которые продвигают коммерческие комедии, государственное финансирование нужно меньше, чем артхаусным фильмам, которые в прокате никогда не окупятся. Но проекты, которые претендуют на то, чтобы быть зрительскими, не дают высокие сборы. К этому, повторяю, приводит в частности отсутствие кинозалов и низкая покупательная способность людей. Но и создатели далеко не всегда справляются. За последние годы только 5-6 украинских фильмов окупились в прокате. И это все исключительно комедии", - отметил он.

Киновед напомнил, что Украина принадлежит к Европе, как и ее искусство, а кино в Европе по ряду причин в принципе окупается не часто:

"Европейское кино окупается не часто. Там есть коммерческие прорывы, чаще, чем у нас. Но в массе своей средний европейский фильм окупается очень редко. Надо быть полным профаном и невеждой в этих вопросах, чтобы утверждать, что если фильм не окупился, значит ничего не надо финансировать.

Кинематографии, которые окупаются, можно пересчитать на пальцах одной руки. В Америке само собой - там налажена фабричная и прокатная система. В Индии недорогое народное кино - мы знаем, что такое Болливуд. В Южной Корее очень уважают свое кино, и там фильмы перегоняют в прокате голливудские картины. Есть коммерческие успехи в Китае.

Но мы живем в Европе, а здесь кино в основном дотационное без гарантий успеха в прокате. Да и о чем мы говорим - достаточно посмотреть прокатные данные фильмов Бунюеля или Бергмана, и все становится понятно. Поэтому у нас европейское проклятие. Поэтому я настаиваю: наше кино надо финансировать. Даже если часть фильмов будет неудачной с художественной или коммерческой точки зрения. Иначе кино не будет".

Читайте также: Фильм от Беларуси сняли с отбора на "Оскар". Большинство творческого состава ленты оказалось из России и других стран

Читайте полное интервью с Дмитрием Десятериком.

Смотрите также: "Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай", - в России перед киносеансами начали показывать путинскую пропаганду. ВИДЕО