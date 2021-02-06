Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как подчеркивают в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", в пригороде Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Песков - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Пивденное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
Также, на этом направлении вблизи Луганского противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ручного противотанкового гранатомета. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.