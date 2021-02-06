Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы

"Украина выступает в защиту россиян, стремящихся к демократическим переменам", а Алексей Навальный стал "олицетворением этих перемен".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого своевольно бросают за решетку по совершенно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из-за решетки, очевидно, мы будем с ним разбираться, с его взглядами на Крым и на отношения с Украиной. Это другой вопрос. Но права человека должны уважаться. Поэтому дело Навального в этом плане очевидно", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на "произвол российских властей" касательно массовых задержаний протестующих и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

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