Двое воинов Объединенных сил погибли, двое ранены, - пресс-центр
От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизни третьего борются медики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций ОС из стрелкового оружия вблизи Песков получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, "где ему оказывается необходимая медицинская помощь".
"О действиях русско-оккупационных войск сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в пресс-центре.