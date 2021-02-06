Гражданин Украины скончался в российской колонии, - правозащитники
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Утром 5 февраля 2021 года в ИК-1 Адыгеи (РФ) скончался гражданин Украины - заключенный Владимир Здоренко.
Об этом Крымской правозащитной группе сообщил ведущий эксперт Регионального центра прав человека (РЦПЧ) Роман Мартыновский, информирует Цензор.НЕТ.
По его информации, Здоренко осудили в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права (МГП) украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.
В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ. Украинцу не предоставили необходимую медицинскую помощь, что также является нарушением МГП.