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Гражданин Украины скончался в российской колонии, - правозащитники

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Гражданин Украины скончался в российской колонии, - правозащитники
Утром 5 февраля 2021 года в ИК-1 Адыгеи (РФ) скончался гражданин Украины - заключенный Владимир Здоренко.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщил ведущий эксперт Регионального центра прав человека (РЦПЧ) Роман Мартыновский, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, Здоренко осудили в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права (МГП) украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ. Украинцу не предоставили необходимую медицинскую помощь, что также является нарушением МГП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подконтрольные Кремлю суды Крыма за январь вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии, - правозащитники

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Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Убийство для кацапов это обычное дело .
  • Саша777
    Да уж.Заголовки поражают.Скоро будет.Украинский заключённый по кличке Жолудь выжил в российской тюрьме и под расписку работает депутатом в Раде.
    А этот видимо отказался или не понял в виду воспитания,шо от него хотят.
    Ну как бы то ни было скорбим по украинцу сгинувшего в мордовских стенах Громадянин України помер у російській колонії, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1060
  • Петр Якимчук 89f4b8c6
    Дякую. Подивився в вікі життєпис цієї падлюки.На іншій гілці побачив фото з особової справи.Почали чекісти його вести з вересня 1972р. в Львівській області, а завербували в січні 1987р. під час відсидки на зоні.Дивно все це.14 років розробляти жида до вербовки?
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