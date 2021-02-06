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"Форум" в оккупированном Донецке демонстрирует пренебрежение РФ к "минским соглашениям" и "нормандскому формату", - Кулеба

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"Форум" в оккупированном Донецке демонстрирует пренебрежение РФ к "минским соглашениям" и "нормандскому формату", - Кулеба
Россия идет на различные провокации, чтобы навредить попыткам мирного урегулирования на оккупированной части Донбасса.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В частности, так он оценил недавний так называемый форум "Русский Донбасс", который российские гибридные силы и российские пропагандисты провели в оккупированном Донецке.

"Это провокация. Это конкретный удар по минским договоренностям и демонстрация пренебрежения России к минским договоренностям, к усилиям в ТКГ, "нормандскому формату", - подчеркнул он.

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"Этот "форум" в Донецке. Можно, конечно, россиянам разводить руками и говорить: так это не мы, это какие-то люди приехали, что-то рассказывали. Но когда приезжают ключевые персонажи русской машины пропаганды и произносят определенные тезисы, и проводится большое мероприятие, только меганаивный человек может считать, что так просто получилось, что это случайно", - сказал Кулеба.

Он упомянул также и о других действиях России и направляемых ею группировок на оккупированной части Донбасса, в частности, в Трехсторонней контактной группе для урегулирования в регионе: "Я получаю отчеты о каждом заседании ТКГ и вижу, кто, что и как говорит. Поэтому картинка, которая у меня есть, позволяет мне совершенно четко сказать, что идет игра. Они расшатывают ТКГ и "Нормандию", дискредитируют их различными провокациями, например, попыткой передать заключенных через Виктора Медведчука. Это ведь тоже демонстративное действие вне устоявшихся форматов, провокация. То есть они все это расшатывают, а параллельно разгоняют нарратив, что это "Украина убивает "Минск" и "Нормандию". Вот это и есть суть российской игры в этом направлении".

Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел "Форум" российских террористов и пропагандистов "Русский Донбасс", на котором приняли "доктрину" с соответствующим названием.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Та не потрібен Росіі Даунбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни -сателіта !!!Мета Росіі втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом (автономією) !!!)))
  • Александр Александр 66da010f
    .Надо закрывать все КПП со "сруцким даунбасом"....И минировать линию фронта....
  • Игорь Монахов
    А вот и свежие новости о погибших воинов из ВСУ... "Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9058

    В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. (с)
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