"Форум" в оккупированном Донецке демонстрирует пренебрежение РФ к "минским соглашениям" и "нормандскому формату", - Кулеба

Россия идет на различные провокации, чтобы навредить попыткам мирного урегулирования на оккупированной части Донбасса.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В частности, так он оценил недавний так называемый форум "Русский Донбасс", который российские гибридные силы и российские пропагандисты провели в оккупированном Донецке.

"Это провокация. Это конкретный удар по минским договоренностям и демонстрация пренебрежения России к минским договоренностям, к усилиям в ТКГ, "нормандскому формату", - подчеркнул он.

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"Этот "форум" в Донецке. Можно, конечно, россиянам разводить руками и говорить: так это не мы, это какие-то люди приехали, что-то рассказывали. Но когда приезжают ключевые персонажи русской машины пропаганды и произносят определенные тезисы, и проводится большое мероприятие, только меганаивный человек может считать, что так просто получилось, что это случайно", - сказал Кулеба.

Он упомянул также и о других действиях России и направляемых ею группировок на оккупированной части Донбасса, в частности, в Трехсторонней контактной группе для урегулирования в регионе: "Я получаю отчеты о каждом заседании ТКГ и вижу, кто, что и как говорит. Поэтому картинка, которая у меня есть, позволяет мне совершенно четко сказать, что идет игра. Они расшатывают ТКГ и "Нормандию", дискредитируют их различными провокациями, например, попыткой передать заключенных через Виктора Медведчука. Это ведь тоже демонстративное действие вне устоявшихся форматов, провокация. То есть они все это расшатывают, а параллельно разгоняют нарратив, что это "Украина убивает "Минск" и "Нормандию". Вот это и есть суть российской игры в этом направлении".

Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел "Форум" российских террористов и пропагандистов "Русский Донбасс", на котором приняли "доктрину" с соответствующим названием.

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