Новости • Закрытие каналов Медведчука

Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит

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Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит
Российские политики планируют ответ на блокирование в Украине телеканалов соратника кума Владимира Путина Виктора Медведчука Тараса Козака - "112", "NewsOne" и "ZIK".

Такое мнение в интервью Радіо Свобода высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", - подчеркнул он.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

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2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    нехай заблокують в своїй московії українськи телеканали, газети, видавництва, школи, церкви... ))))))))))))))))
  • Shtolz
    Какое же оно, ****, тупорылое : " нам прилетит... у них есть другие дела...., но нам прилетит... но худшее они уже сделали... но нам прилетит... но теперь мы должны быть готовы... в ответ прилетит... где прилетит - хер его знает... но прилетит... но мы отразим удар.... Как этот человек попал на такое высокое руководящее место ? Объясните мне, пожалуйста...
  • Алексей Достоевский
    Хехехе ))
    Зеленые феи и голубые слоники?
    Убирается из эфира мервечук - соперник зели на выборах - это раззз...
    Ахметка таки насрал тому же метвечуку в карман за то, что у него отжали францию, на которую он потратился - эта двассс...
    А вы шо подумали? Шо пейсатое стало пэтоиотом?
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