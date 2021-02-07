Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция

Ночью 6 февраля патрульных, пытавшихся разнять драку, побил 32-летний львовянин. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, экипаж патрульных увидел, что на улице Зеленой во Львове неизвестные устроили драку.

"Патрульные остановились возле мужчин, чтобы пресечь правонарушение. Однако неизвестные на замечания правоохранителей не реагировали, вели себя агрессивно, один из них нанес патрульным телесные повреждения. Участников драки правоохранители доставили во Львовское районное управление полиции и установили их личности. Ими оказались львовяне возрасте 29, 32 и 48 лет.

По данному факту следователи территориального отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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