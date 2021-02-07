За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 81 человек, выявлены 3 370 новых случаев, выздоровели 2 297 человек

3370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 февраля 2021 года. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.

Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки были госпитализированы 1869 человек; летальних случаев - 81; выздоровели - 2297 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 244 849 человек; выздоровели - 1 073 046 человек; летальных случаев - 23 597; проведено ПЦР-тестов - 6 391 722.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197).

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