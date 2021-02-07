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Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы. ФОТОрепортаж

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Киевские спасатели использовали бензопилу, чтобы достать тело утопленника изо льда. ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua в субботу, 6 февраля.

Отмечается, что операция проходила в заливе Десенка реки Днепр. 

"С помощью бензопилы пришлось вырезать тело изо льда", - сказано в сообщении.

При этом личность погибшего и подробности смерти не сообщаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первый месяц 2021 года на водоемах Украины погибли 50 человек, - ГСЧС

Отметим, что по данным ГСЧС, что с начала 2021 г. на водных объектах Украины погибли по меньшей мере 60 человек.

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Киевские спасатели доставали тело утонувшего человека с помощью бензопилы 02
Фото: ДТП.kiev.ua

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Ну і заголовок. Утоп з допомогою бензопили.
  • Tat Prut
    Тоже несколько раз перечитал, пока правильно понял заголовок... закрутили как сюжет в голивудском боевике!
  • Русский Алкаш
    С языка сняв. Деградируют нынче журналисты.
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