Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,3 млн, заражений уже более 106,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 февраля в мире зарегистрировали 421 908 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 003 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 106 353 381 случай инфицирования, из них 421 908 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 320 692 человека, из них 11 003 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 77,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 9.