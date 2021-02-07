В Украине работает 4 тыс. 778 пунктов обогрева для населения

В связи с существенным снижением температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах развернуты пункты обогрева. Это сделано с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по состоянию на 7 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 778 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 764 стационарных пункта, а ГСЧС - 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

В общем, в течение дня 6 февраля в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС - 77 человек.

Отмечается, что при обращении органов местной власти, ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

С адресами пунктов обогрева, развернутых на территории Украины, можно ознакомиться по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Круглосуточный пункт обогрева открыли возле Южного железнодорожного вокзала в Киеве, - КГГА