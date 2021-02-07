Украина готова, партнеры готовы, но Россия блокирует встречу лидеров "нормандской четверки", - Кулеба

Украина все сделала после "Нормандского саммита", Россия же ничего не сделала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Анн Линде констатировала уже общепризнанный факт о том, что Украина выполнила все то, о чем договаривались лидеры на "Нормандском саммите" в Париже в 2019 году. Это было не просто. Это потребовало политической воли президента, правительства. Но мы это сделали. Мы открыли там пункты пропуска, обустроили и другие вещи. С той стороны - ноль. Даже такой простой вопрос, как свободный и беспрепятственный доступ Красного Креста не был реализован. Поэтому нынешняя ситуация такова: Украина все сделала, Россия ничего не сделала", - сообщил он.

По словам Кулебы, следующим шагом должна стать новая встреча лидеров "Нормандской четверки": "Следующий шаг. Должны собраться лидеры на очередной саммит. Мы хотим этой встречи. Потому что мы понимаем, что нужно разговаривать с Путиным напрямую о каких-либо стратегических решениях. Мы подталкиваем процесс к этой встрече. Но Российская Федерация постоянно подчеркивает, что нет предмета для встречи, нет того, о чем лидеры договорятся".

"Мы считаем, что все решения подготовлены. Украина приложила к этому огромное количество усилий. И здесь я могу только положительно отметить ту работу, которую Андрей Ермак ведет на уровне советников лидеров "нормандского формата". Мы готовы, партнеры в принципе тоже готовы, но россияне говорят: нет, не о чем лидерам говорить. И вот из-за этого и не проходит саммит", - добавил глава МИД.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что параллельно нормандскому нужно сделать еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия.