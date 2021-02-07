За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 369, выявили 197 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 197 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 130 236).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за прошедшие сутки заболели: 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет; 71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет, 5 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.

Также зарегистрировано 16 летальных случаев от вируса (всего 2442).

Госпитализированы за сутки 36 пациентов, 369 человек преодолели коронавирус (всего 79510).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

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