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Такого еще никогда не было: Кулеба анонсировал "сюрприз" от МИД к 30-й годовщине Независимости Украины

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Такого еще никогда не было: Кулеба анонсировал "сюрприз" от МИД к 30-й годовщине Независимости Украины
МИД Украины готовит "сюрприз" к 30-й годовщине Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Сюрприз! Такого никогда не было и, если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Это кое-что находится за границей", - сказал глава МИД.

"Мы же МИД. Поэтому мы должны привезти что-то из-за границы", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    - Дорогая, с днём рождения! Открывай подарок" Это тебе "сюрприз" от меня!...
    - Но это же ширинка!!!...
    - Открывай, открывай! С праздником!!!...
  • Muni
    Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 7578
  • fedjka - fedjka
    пожауйста привезите визовый режим с рашкой и своих консулов в Украину - это будет подарок и лекарство против ватности - благо для народа а не для кремлёвских шавок.
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