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Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times

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Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times
Адвокат 45-го президента США Дэвид Шон попросил Сенат приостановить процесс рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа, если он затянется до пятницы, 12 февраля.

Свою просьбу он объяснил необходимостью в соблюдении шаббата. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, по этом сообщило американское издание The New York Times.

Адвокат направил соответствующее письмо лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев Митчу Макконеллу и сенатору Патрику Лихи, который будет председательствовать в процессе импичмента.

Представитель Шумера Джастин Гудмен рассказал изданию, что законодатели учтут просьбу адвоката

"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, учтем его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса еще продолжаются", - сказал Гудмэн.

Однако как именно будет учтена просьба Шона, пока не известно. Возможно, законодатели отложат рассмотрение дела до понедельника, 15 февраля, или же попытаются успеть завершить дело об импичменте до пятницы. Если разбирательство завершится до 12 февраля, то это станет самым быстрым процессом в истории США.

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Топ комментарии

  • Салаутдин
    импичмент - это еще ничего..
    вон,в Ю.Корее четверо из восьми бывших президентов от двадцаточки и выше мотают - т.к. у них с шаббатом не сложилось,походу..
  • Amber
    Шаббат - це святе , особливо при розгляді імпічменту 😀
  • Яр Холодний
    Для того, щоб відтермінувать невідворотний "капець", Трамп і на обрізання дасть згоду...
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