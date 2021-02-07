Процесс импичмента Трампа могут приостановить из-за просьбы адвоката о соблюдении шаббата, - The New York Times
Свою просьбу он объяснил необходимостью в соблюдении шаббата. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, по этом сообщило американское издание The New York Times.
Адвокат направил соответствующее письмо лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев Митчу Макконеллу и сенатору Патрику Лихи, который будет председательствовать в процессе импичмента.
Представитель Шумера Джастин Гудмен рассказал изданию, что законодатели учтут просьбу адвоката
"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, учтем его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса еще продолжаются", - сказал Гудмэн.
Однако как именно будет учтена просьба Шона, пока не известно. Возможно, законодатели отложат рассмотрение дела до понедельника, 15 февраля, или же попытаются успеть завершить дело об импичменте до пятницы. Если разбирательство завершится до 12 февраля, то это станет самым быстрым процессом в истории США.