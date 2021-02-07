Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнергии из России, - Бутенко

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус придумал очередной фейк о якобы-то остановке энергоблоков ТЭС компании ДТЭК, чтобы оправдать начатый им импорт тока из России.

Об этом сообщил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Герус снова пошел на огромные информационные манипуляции для защиты милого для него импорта российской электроэнергии. За последние 1,5 года манипуляции стали мейнстримом энергетической отрасли. Для политиканов - это нормальное дело. Манипуляции и фейки", - сообщил Бутенко.

Глава D.Trading отметил, что последние несколько недель наблюдается повышенная активность Андрея Геруса, Председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, ряда трейдеров импортеров, которые синхронно защищают и отстаивают закупку электрической энергии в России.

"Тезис у них до тошноты очень простая: страна не может без "российского" тока. Этот тезис ничем не отличается от другого, который мы не слышим с 2015 года: "Мы не сможем без российского газа". То есть, если есть желание и политическая воля, то все возможно. Видимо, кому-то не хватает то ли желания, то ли воли", - добавил Бутенко.

Мотивацию Геруса придумывать очередной фейк об остановке украинских блоков Бутенко объяснил растущим импортом из России, который кратно вырос с начала месяца.

"Понятно почему Герус начал так нервничать. Импорт из России вырос почти в 4 раза с начала февраля. В отдельные часы он достигает 750 МВт. На завтра это уже будет 4,3 млн КВтч. Это факты. Это не манипуляция. Видимо как-то не удобно говорить о такой математике", - отметил Бутенко.

Он добавил, что энергоблок Ладыженской ТЭС, на котором Герус придумал "аварийное отключение", на самом деле в этот период даже не был подключен к энергосистеме. Блок находился в резерве и по решению системного оператора НЭК "Укрэнерго" не планировался к работе.

Напомним, с 1 февраля благодаря поправке Андрея Геруса Украина начала импорт электроэнергии из России.

Параллельно Герус выступил против законопроекта о запрете импорта, назвав покупку тока в России "выгодной и полезной" для энергосистемы.

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