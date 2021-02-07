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Назначение Маркаровой послом в США на финальном этапе, на стадии выхода указа президента, - Кулеба

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Назначение Маркаровой послом в США на финальном этапе, на стадии выхода указа президента, - Кулеба
Вопрос назначения нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки уже находится на финальном этапе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам Кулебы, процесс назначения посла Украины в США был запущен в начале декабря прошлого года. Украинским послом должна стать бывший министр финансов Оксана Маркарова.

"Она заканчивает реально уже все оформления. Назначение посла - это в среднем 6 месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу. По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа президента. То есть это финальный шаг", - сказал он.

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Министр добавил, что после указа президента Маркарова получит американские визы и отправится в США.

"Ну и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы и американский посол тоже в Киев приехал как можно быстрее. Я абсолютно доволен тем, как госпожа Квин поддерживает высокую динамику диалога между Украиной и США. Но посол - это посол", - подчеркнул Кулеба.

Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Точп не за досягнення у дипломатії. 😊 А про приховані таланти немає відкритої інформації. ☺️ А якщо серйозно, то це просто безвідпвідальність - відряджати послом у країну, яка є найголовнішим стратегічним партнером людину без відповідних знань, навичок, освіти, не кажучи вже про досвід. США - це не Папуа-Нова Гвінея. І до речі, призначення Маркарової Штати можуть зрозуміти, як натяк на те, що цей напрям для України не важливий.
  • jura bucaphalus
    Я в шоці, в принципі, як і останні майже два роки
  • Палєо Мустьє
    про приховані таланти трохи таки є
    За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками[15].
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