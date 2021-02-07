В Киеве и областях с сильными снегопадами возможны ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов, - Нацполиция

В Нацполиции не исключают, что на территории заснеженных областей, а также в столице возможны ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которое может оказаться под угрозой из-за непогоды", - подчеркивают в Нацполиции.

При этом правоохранители призывают по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте.

В сообщении напоминается, что на дорогах страны ожидается гололедица. 8 и 9 февраля сильный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области Украины. 8 февраля в южных областях и на Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье - дождь. Днем 9 февраля синоптики прогнозируют на западе и юге страны прекращение осадков.

"Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и проезд по автомобильным дорогам государственного значение обеспечен. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными средствами", - подчеркивают в Нацполиции.

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"В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и содействовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов", - отмечают в ведомстве.