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Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба

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Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба
Украина солидарна с белорусским народом в его стремлении построить независимую, демократическую европейскую страну.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Белорусы должны иметь право решать свое будущее. #StandWithBelarus", - написал Кулеба.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в разных городах Беларуси регулярно проходят акции протеста против режима захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко. При этом силовики достаточно жестко задерживают протестующих. Периодически фиксируются факты массовых задержаний.

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Топ комментарии

  • belge
    Та не. В чём-то таки успешна. По крайней мере на нашем фоне. Медицина, дороги, качество продуктов питания, сфера обслуживания. Украина иам и рядом не валялась.
  • Altair Alt ccc5934c
    зайди на госстат и сопоставь успешность стран. Из Беларуси не убегают сотнями тысяч из страны за лучшей жизнью. Недавно наш МИД жаловался что не пускают украинцев в Беларусь по поводу трансплантаций. А газом давно заправлялся беларусским? Так кто успешен?
  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    А если белорусы захотят войти в РФ, Кулеба поддержит такое решение народа?
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