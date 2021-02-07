Белорусы должны иметь право решать свое будущее и строить страну, которую не поглотит РФ, - Кулеба
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Украина солидарна с белорусским народом в его стремлении построить независимую, демократическую европейскую страну.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Белорусы должны иметь право решать свое будущее. #StandWithBelarus", - написал Кулеба.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в разных городах Беларуси регулярно проходят акции протеста против режима захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко. При этом силовики достаточно жестко задерживают протестующих. Периодически фиксируются факты массовых задержаний.