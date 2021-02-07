Не надо связывать "Северный поток-2" с Навальным, - министр экономики ФРГ Альтмайер

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) высказался за достройку газопровода "Северный поток-2", несмотря на заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Дебаты вокруг этого проекта не следует смешивать с дебатами о нарушении прав человека в России, сказал Альтмаер в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 7 февраля.

"Экономические связи, существующие уже многие десятилетия и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое. Если "Северный поток-2" не достроят, то Россия не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют огромные инвестиции, поэтому я призываю к предметной дискуссии", - пояснил министр экономики ФРГ.

В то же время Петер Альтмайер назвал вполне приемлемой "четкий ответ" Евросоюза на приговор Навальному.

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"Приговор Алексею Навальному - неслыханное деяние, которое не имеет ничего общего с действиями в правом поле. Я вполне могу себе представить четкий ответ тем, кто распорядился об этом нарушении прав человека и несет ответственность за него. Однако это может быть только ответ всего Евросоюза в целом", - подчеркнул глава минэкономики ФРГ.

Как сообщалось, "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 %. Вечером 6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб. Многие европейские страны, в том числе Франция, критикуют этот проект. США ведут с ним борьбу с помощью санкций, но правительство Германии не отказывается от "Северного потока - 2".

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.