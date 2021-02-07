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МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем

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Министерство иностранных дел России вдруг решило "идти в ногу со временем" и завести свой аккаунт в TikTok.

"МИД России теперь в TikTok! Идем в ногу со временем!" — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

При этом пресс-служба Лаврова активно призывает подписываться на их новый аккаунт. Впрочем, пока там опубликовано только два видео - оба посвящены заявлениям оппозиционера Алексея Навального. Поэтому, говорить о том, что новый аккаунт качественно повлиял на освещение деятельности Министерства иностранных дел РФ пока не приходится.

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МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 01

Перейти на аккаунт МИД РФ в TikTok можно по ссылке

Отметим, что пользователи соцсети высмеивают решение МИД РФ завести аккаунт в TikTok. Ниже приводим скрины с некоторыми комментариями. На данный момент их уже больше 2,5 тыс. Большинство - с призывом освободить Навального.

МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 02
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 03
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 04
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 05
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 06
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 07
МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем 08

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3776
  • Nikolai Chizhevsky
    МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 3382
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не просто идете в ногу...а прям скачете )))
    МИД РФ завел аккаунт в TikTok: Идем в ногу со временем - Цензор.НЕТ 2789

    ...МИД РФ...
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