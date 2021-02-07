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Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов им.Антонова, - ОП

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Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов им.Антонова, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

"В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты "Ан" для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой! Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад", - подчеркивается в сообщении.

"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету Министров - разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир", - отметили в пресс-службе Офиса президента.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    К тому, что уже есть базовые ВУЗы в Харькове и Киеве, которые и без указки сверху готовят инженеров-конструкторов. Нужно просто тупо платить зарплату, чтобы люди не разбегались. Как, например, с Лучом и Артемом.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов им.Антонова, - ОП - Цензор.НЕТ 8539
  • Rhodesian
    Я ничего не понял, -- кто кого готовить будет?
    НАУ, ХАИ, КПИ - это так подготовительные курсы к "курсам Зеленского"...? Что ты несешь?
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