Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов им.Антонова, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты "Ан" для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой! Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад", - подчеркивается в сообщении.

"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету Министров - разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир", - отметили в пресс-службе Офиса президента.

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