Воины 28-й ОМБр Назарий Полищук и Алексей Подвезенный погибли 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на взводный опорный пункт погибли военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный.

Об этом говорится на официальной странице 28-й ОМБр в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий находится в больнице. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семьям погибших", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Фото: 28-я ОМБр

Напомним, вчера, 6 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Марьинка трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Двое из них погибли.