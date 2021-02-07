Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".
"Абсолютно! Абсолютно жесткие (позиции Украины - Ред.). Будет деоккупация - будет вода ", - сказал Кулеба.
Ранее министр иностранных дел Украины назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в оккупированный РФ Крым.
Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение в оккупированном Крыму будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
Подконтрольный Кремлю председатель Крыма Сергей Аксенов заявил, что материковая Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крым "как орудие шантажа".
Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".