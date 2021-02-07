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Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба

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Будет деоккупация Крыма - будет вода, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в оккупированный Крым возможно только после его деоккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".

"Абсолютно! Абсолютно жесткие (позиции Украины - Ред.). Будет деоккупация - будет вода ", - сказал Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в оккупированный РФ Крым.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение в оккупированном Крыму будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

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Подконтрольный Кремлю председатель Крыма Сергей Аксенов заявил, что материковая Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крым "как орудие шантажа".

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".

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Топ комментарии

  • Fantomas
    дебилоид, когда уже был Киев, на территории москвы было болото с ляшугами.. учи историю, неук
  • Татьяна Ежова
    "ОСВОБОДИТЕЛИ" С УКР. КАТЕРОВ ДАЖЕ УНИТАЗЫ С 3,14 ДИЛИ ))))) В 2018 ГОДУ...
  • Igor Lemke dd5e2437
    Русише швайне !Только вы мокши тупорылые каким боком ко всему имеющее отношение к РУССКОМУ , к РУСИ ?
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