Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без необходимости", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях значительный снег, на юге и в Карпатском регионе снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, днем на Закарпатье значительный дождь.
На дорогах гололедица.
Ветер восточный, 7-12 м / с, ночью в западной части, днем в Украине порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 10-15°С, на Черниговщине и Сумщине 17-22°С мороза, днем 2-7°С, в северной части до 10°С мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью 5-10°С мороза, днем 1-6°С тепла; на Закарпатье и юге Одесской области ночью 0-5°С тепла, днем 7-12°С тепла.