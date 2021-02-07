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Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости

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Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости
В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидаются сложные погодные условия. Синоптики просят граждан безнеобходимости не выходить из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без необходимости", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей снег, метели, в западных, северных и центральных областях значительный снег, на юге и в Карпатском регионе снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, днем ​​на Закарпатье значительный дождь.

На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м / с, ночью в западной части, днем ​​в Украине порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 10-15°С, на Черниговщине и Сумщине 17-22°С мороза, днем ​​2-7°С, в северной части до 10°С мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью 5-10°С мороза, днем ​​1-6°С тепла; на Закарпатье и юге Одесской области ночью 0-5°С тепла, днем ​​7-12°С тепла.

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Непогода в Украине: синоптики просят граждан завтра не выходить из дома без необходимости 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Дзвенять у відрах крижані кружальця.
    Село в снігах, і стежка ані руш.
    Старенька груша дихає на пальці,
    їй, певно, сняться повні жмені груш.

    Їй сняться хмари і липневі грози,
    чиясь душа, прозора при свічі.
    А вікна сплять, засклив мороз їм сльози.
    У вирій полетіли рогачі.

    Дощу і снігу наковтався комин,
    і тин упав, навіщо городить?
    Живе в тій хаті сивий-сивий спомин,
    улітку він під грушею сидить.

    І хата, й тин, і груша серед двору,
    і кияшиння чорне де-не-де,
    все згадує себе в свою найкращу пору.

    І стежка.... по якій вже тільки сніг іде…

    (Ліна Костенко)
  • Анатолій Вітер
    Идти можно - ехать нельзя!
  • Eugen Mk
    О, так на работу можно не итти?
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