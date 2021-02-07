Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 обнародует отчет до 10 февраля: установлена роль рынка в Ухане в распространении заболевания

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заканчивает миссию в Китае, цель которой - установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

Как пишет Bloomberg , отчет о проделанной работе будет представлен уже на следующей неделе.

"Основные результаты опубликуют до 10 февраля", - сообщил агентству зоолог Питер Дашак, входящий в группу независимых ученых, помогающих в расследовании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, группе из 14 человек удалось посетить места, сыгравшие важную роль в распространении вируса на старте пандемии. В частности, удалось установить, какую роль в распространении заболевания сыграл рынок морепродуктов в Ухане.

Параллельно расследование вели китайские ученые, пытавшиеся установить причину появления и цепочку первых передач коронавируса. "Мы виделись каждый день, изучали информацию, новые данные", - говорит Дашак. По словам эксперта, сотрудничество с китайскими учеными сильно помогло в расследовании ВОЗ.

Так, удалось опровергнуть ранние версии об утечке вируса из научно-исследовательского центра, изучающего вирусы летучих мышей, и его первом появлении на рынке в Ухане – удалось найти первые случаи заболевания, не связанные с сотрудниками и покупателями рынка.

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Кроме того, стало известно, что уже в самом начале пандемии часть заболевших переносила коронавирус бессимптомно или в форме, практически не отличавшейся от обычной простуды.

Дашак считает, что расследование внесет серьезный вклад в борьбу с пандемиями в будущем.