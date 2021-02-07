Фото российского силовика под портретом Путина ушло с благотворительного аукциона за 2 млн руб. Средства перечислены на счета "ОВД-Инфо" и "Апология протеста". ФОТО

Российский фотограф Дмитрий Марков продал за 2 млн рублей на благотворительном аукционе фото, которое было сделано в одном из отделений МВД РФ. Покупатель уже перевел средства на счета двух правозащитных проектов.

Об этом Марков написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

На фото изображен представитель российских силовых структур, над которым висит портрет президента РФ Путина.

Как отметил Марков, вырученные при продаже фото средства он передаст в поддержку правозащитным проектам "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".

"Умные люди подсказывают, что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 000 000 р. Спасибо всем!", - написал фотограф.

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"Признаюсь, был страх что затею сорвут ольгинские, но сейчас уже можно сказать официально: аукцион состоялся, деньги переведены покупателем на счета ОВД-Инфо и Апология протеста! Скажем Екатерине спасибо от всех нас и тех, кого прямо сейчас защищают адвокаты этих организаций. Надо сказать, получился настоящий перфоманс", - добавил он.

Отметим, что 2 февраля Маркова задержали российские силовики во время суда над оппозиционером Навальным и доставили в ОВД Косино-Ухтомский. Именно там было сделано вышеупомянутое фото. Вскоре, благодаря вмешательству правозащитников, он был освобожден.