С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ возле Луганского, - ООС
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С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 у наших позиций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет, подчеркивают в штабе.
При этом отмечается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.