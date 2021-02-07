Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ возле Луганского, - ООС

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С начала суток одно нарушение режима тишины. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ возле Луганского, - ООС
С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 у наших позиций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет, подчеркивают в штабе.

При этом отмечается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

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Топ комментарии

  • Глеб123
    Від початку доби одне порушення режиму тиші. Терористи дистанційно мінували місцевість поблизу позицій ЗСУ біля Луганського, - ООС - Цензор.НЕТ 7427
  • Aleks_15
    Нужно говорить, что тишина со стороны оккупанта и сепаров ни разу не соблюдалась.
  • Игорь Монахов
    В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Вчерашняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского.(с)
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