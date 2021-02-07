Новости • Коронавирус и карантин

Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии

238933
Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии
Литва, Латвия и Эстония получили первые партии вакцины AstraZeneca от коронавируса. В ближайшие недели продолжатся поступления этого препарата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Латвия и Эстония получили по 7200 доз вакцины, а Литва - 12 тысяч. Ожидается, что к концу февраля Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.

Все страны Евросоюза в феврале-марте получат урезанное количество доз от AstraZeneca из-за трудностей в производстве препарата. Уже сообщалось, что компания согласовала поставку в рамках первой партии 40 миллионов доз в страны ЕС до конца марта.

Читайте также: AstraZeneca признала ограниченную эффективность своей вакцины при легких формах южноафриканского варианта COVID-19

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Это не дразнят, а показывают какое дерьмо сейчас керует Украиной
  • Valet Valet
    на хрен эта вакцина нужна ,уже все переболели Коронной
  • Игорь Монахов
    Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.(с)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости