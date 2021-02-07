Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток"

Российско-оккупационные войска 7 февраля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Напомним, за минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе. Враг 13 раз нарушил режим "тишины".