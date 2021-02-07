За январь в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека, 306 из них арестованы, - правозащитники
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Весна", 306 из них были арестованы на сроки от 15 до 25 суток.
Ранее в "Весне" сообщали, что по подсчетам правозащитников с начала президентской кампании в Беларуси было возбуждено более 900 уголовных дел против оппонентов власти, информирует Радио Свобода. Суды вынесли по ним как минимум сто три обвинительных приговора.
Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Он избирался на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Оппоненты режима обвиняют власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. При подавлении протестов погибли не менее пяти человек. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям.
Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
Россия признала белорусские выборы и обещает в случае обострения конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.