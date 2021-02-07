За январь в Беларуси по политическим мотивам задержали 873 человека, 306 из них арестованы, - правозащитники

За первый месяц текущего года в Беларуси по политическим мотивам были задержаны не менее 873 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Весна", 306 из них были арестованы на сроки от 15 до 25 суток.

Ранее в "Весне" сообщали, что по подсчетам правозащитников с начала президентской кампании в Беларуси было возбуждено более 900 уголовных дел против оппонентов власти, информирует Радио Свобода. Суды вынесли по ним как минимум сто три обвинительных приговора.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Он избирался на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Оппоненты режима обвиняют власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. При подавлении протестов погибли не менее пяти человек. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям.

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Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.

Россия признала белорусские выборы и обещает в случае обострения конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.