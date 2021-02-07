Четырех человек госпитализировали на Волыни: мужчина бросался с ножом на брата, жену и приехавших на вызов полицейских
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции Волыни, вызов о драке в одном из сел вблизи Нововолынска правоохранители получили накануне вечером. В полиции говорят: приехав на место, застали мужчину с ножами в обеих руках. На просьбу положить оружие он не реагировал.
Во время конфликта мужчина начал наносить удары ножами своему брату и жене. Также набросился на полицейских, одного из правоохранителей ранил. Чтобы остановить мужчину, патрульные применили табельное оружие.
В результате инцидента в больницу попали оба участника драки (мужчина с ножами и его брат) и жена напавшего. Также с ножевыми ранениями госпитализировали полицейского.
В полиции открыли уголовные дела по двум статьям, речь идет о покушении на убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. О происшествии сообщено сотрудников ТУ ГБР в г. Львов. Мужчине грозит от 9 до 15 лет заключения.