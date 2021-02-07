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Авиарейсы из Украины в Германию и Нидерланды отменили из-за рекордных снегопадов, - СМИ

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Авиарейсы из Украины в Германию и Нидерланды отменили из-за рекордных снегопадов, - СМИ
Из-за сильных снегопадов в Германии и Нидерландах, в воскресенье, 7 февраля, отменили авиарейсы из Украины в Амстердам и Дортмунд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По данным издания, из аэропорта "Борисполь" в 14:05 был отменен рейс в Амстердам (Нидерланды). А в 16:40 с аэродрома во Львове не отправился самолет в немецкий Дортмунд (земля Северный Рейн-Вестфалия) - рейс перенесли на понедельник, 8 февраля.

Нидерланды накрыла первая за последнее десятилетие сильная метель. Есть осложнения в движении автомобильного и железнодорожного транспорта. Аэропорт Эйндховена из-за непогоды временно прекратил обслуживание рейсов и пассажиров. Амстердамский аэропорт Схипхол предупредил путешественников о возможных задержках.

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Снегом также завалило много регионов соседней Германии. В частности, сильные осадки в ночь на воскресенье были в части земель Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Снега намело до 15-40 сантиметров, а переметы составляют местами больше одного метра.

Напомним, на следующей неделе, 8-14 февраля, в Украине будет бушевать настоящая зима - со снегом, метелями, сильным ветром, сильными морозами. Посреди недели будет оттепель, а ближе к выходным снова будут сильные морозы.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не смотри такаю хню на ночь) а то жырик приснится а он мальчиков любит Авіарейси з України до Німеччини та Нідерландів скасували через рекордні снігопади, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7616
  • Senator S 01a656ec
    А тут ни снега ни ветра...минус 10 и тишинааа
  • olele
    Вже неминуче буде сніг
    З хвилини на хвилину...
    Завіє сніг і наш поріг,
    І в полі бадилину.

    За ноги вхопить вітер дим,
    А сніг і дим завіє,
    Ще й білим язиком твердим
    Прилиже дим, як вміє.

    Хвоста розпушить курці сніг
    І пожене за вітром,
    Останні яблучка із ніг
    Зіб'є із віт над світом.

    До айстр останніх припаде
    Губами сніговими -
    І тихо їм щось доведе,
    І забіліє з ними...

    Під самим садом обрій ліг
    На сіру павутину...
    Вже неминуче буде сніг
    З хвилини на хвилину...
    М. Вінграновський
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