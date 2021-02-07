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Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов

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Скандал в университете Драгоманова: профессора Бильченко отстранили от занятий, деканат получил заявление с перечнем нарушенных ею законов
Профессор культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова Евгения Бильченко временно отстранена от проведения занятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

"Не уволили. Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком. Есть попытка придать делу политический оборот и от языковой травли перейти к поиску "неблагонадежной" информации в моих открытых лекциях", - заявила преподаватель на своей facebook-странице.

Проверяющих она называет "рабочей группой неизвестных экспертов из неизвестных мне организаций".

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Информация о деятельности рабочей группы есть и на университетском сайте: "В связи с обращением председателя рабочей группы относительно продолжения изучения публичных заявлений в социальных сетях и средствах массовой информации доктора культурологии, профессора кафедры культурологии и философской антропологии факультета философии и обществоведения Бильченко Евгении Витальевны заседание Ученого совета по этому вопросу состоится после завершения их работы, о чем будет сообщено позже".

В то же время магистрант факультета политологии и права этого университета Алиса Коверда подготовила юридический анализ действий и заявлений Евгении Бильченко и направила в деканат в формате открытого письма.

По мнению Коверды, конфликтную ситуацию с Бильченко следует решать исключительно в правовой плоскости на основании действующего украинского законодательства.

Вместе с тем, "непринятие мер по этой ситуации приведет к обесцениванию дипломов", подчеркнула Коверда.

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Издание напоминает, что это не первый скандал такого рода с преподавателями Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

В 2016 году в медиа и общественном пространстве шло активное обсуждение поездки в оккупированный Крым на научно-практическую конференцию профессора кафедры русского языка Ирины Зайцевой. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Зайцева работала параллельно на оккупированных территориях в так называемой "Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского".

Еще двое преподавательниц университета им. Драгоманова во время войны хвастали в соцсетях фотографиями с Красной площади в Москве.

Напомним, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" назвала Украину "американской колонией" и заявила, что за этим законом стоит "обыкновенный фашизм". В университета считают такие заявления недопустимыми и планируют созвать Ученый совет.

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