Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави
Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. "Скорее всего, уже осенью мы увидим (потребность. - Ред.) в повторной прививке, а затем и в ежегодной (вакцинации. - Ред.)", - сказал Захави.
При этом британский чиновник провел параллель с прививкой от гриппа, которую нужно делать ежегодно из-за обнаружения в мире новых вариантов заболевания.
Напомним, с 8 февраля в Великобритании начнут вакцинацию препаратом, разработанным немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Также Великобритания стала первой страной в мире, которая позволила препарат AstraZeneca. Эту вакцину фармацевтическая компания AstraZeneca разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Кроме того, власти Великобритании позволили применение вакцины американской компании Moderna.