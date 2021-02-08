Вакцинироваться от коронавируса, вероятно, придется ежегодно, - британский министр Захави

Правительство Великобритании предполагает необходимость регулярного проведения прививок населения от коронавируса.

Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявил британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. "Скорее всего, уже осенью мы увидим (потребность. - Ред.) в повторной прививке, а затем и в ежегодной (вакцинации. - Ред.)", - сказал Захави.

При этом британский чиновник провел параллель с прививкой от гриппа, которую нужно делать ежегодно из-за обнаружения в мире новых вариантов заболевания.

Напомним, с 8 февраля в Великобритании начнут вакцинацию препаратом, разработанным немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Также Великобритания стала первой страной в мире, которая позволила препарат AstraZeneca. Эту вакцину фармацевтическая компания AstraZeneca разработала в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Кроме того, власти Великобритании позволили применение вакцины американской компании Moderna.

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