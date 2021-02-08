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Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX

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Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX
Компания американского разработчика Илона Маска SpaceX выиграла контракт с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA) на запуск нового космического телескопа SPHEREx. Он будет изучать далекие галактики, расширение Вселенной, а также искать биогенные молекулы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

NASA планирует запустить телескоп в июне 2024 года. Отправит его на орбиту ракета компании SpaceX - Falcon 9 - с космического стартового комплекса на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Общая стоимость запуска SPHEREx составит примерно 98,8 миллиона долларов.

Астрофизическая миссия SPHEREx запланирована на два года. За это время исследователи хотят с помощью телескопа впервые в мире создать карту спектрометрии всего неба в ближнем инфракрасном диапазоне.

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Методом спектрометрии ученые разделят ближний инфракрасный свет на отдельные длины волн или цвета - как призма разбивает солнечный свет на составляющие его цвета.

Такое исследование может показать, из чего состоит объект, поскольку некоторые химические элементы поглощают и излучают свет определенной длины. Такой метод также позволяет определить расстояние объекта до Земли, поэтому указанная карта будет трехмерной.

Кроме того, телескоп будет искать воду и органические молекулы, необходимые для жизни в регионах, где из газа и пыли рождаются звезды, а также диски вокруг звезд, где могут формироваться новые планеты.

В NASA надеются во время миссии собрать данные более чем о 300 миллионах галактик, а также более 100 миллионах звезд в галактике Млечный Путь.

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Топ комментарии

  • Igr 44
    как там мордва на мкс хорошо ли чистит унитазы на станции за пайку харчей от госдепа?
  • Алексей Достоевский
    Будет херова чистить - то из затопят вместе со станцией
  • Игорь Монахов
    хм.. Есть разум во вселенной - раз не выходит с нами на контакт !!! Да и про землю знают во вселенной - на ней разумной жизни нет !!! Новый космический телескоп NASA SPHEREx выведет на орбиту ракета компании SpaceX - Цензор.НЕТ 1261
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