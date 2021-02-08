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Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США

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Ношение масок уменьшает уровень госпитализаций с COVID-19, - исследование правительства США
В американских штатах, где ввели обязательное ношение масок, значительно уменьшился уровень госпитализаций из-за заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализаций в 10 американских штатах, где ввели обязательное ношение масок - в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне.

Они обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализаций с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%.

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В пресс-релизе центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что по их исследованию, "обязательства людей всего штата носить маски имеет связь с уменьшением роста госпитализаций, связанных с COVID-19".

Сейчас в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательным ношение защитных масок. Уровень госпитализаций в этих штатах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Кроме того, "на индивидуальном уровне профилактическая польза от использования масок растет, поскольку все больше людей используют маски последовательно и правильно", говорится в исследовании центров по профилактике и контролю за болезнями.

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Топ комментарии

  • Petrov Viktor
    И не только с ковидом, но и прочими инфекционными заболеваниями. А в будущем благодаря маскам будет выведена раса людей мгновенно заболевающая без ношения оной.
  • Алексей Чкан
    "маски это как ремни безопасности в машине толку никакого" Ой,дурак...Вот наибольший вред именно от исренних дураков.
  • irenka ko
    Трампон теж вважав та наполягав на тому, що маски неефективні. Поки американці не почали тисячами вмирати від ковіду. Кацапська пропаганда робить свою справу. Цензорівські антиковідників теж десь пропали, сподіваюсь, що поздихали. Для них же ковіду не існує, а у масках вони задихаюцца.
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