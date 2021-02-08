Мужчина заявил об избиении полицейскими на Черкасщине: проводится расследование, руководство отдела и подозреваемые отстранены

Сотрудники Городищенского отдела полиции №2 Черкасского РУП ГУНП отстранены от исполнения служебных обязанностей по подозрению в истязании мужчины. Начато уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области, 6 февраля поступило сообщение о том, что в Городищенскую местную больницу за медицинской помощью с телесными повреждениями обратился мужчина 1992 года рождения и сообщил об избиении. По его словам, к избиению причастны сотрудники полиции.

Эту информацию сразу начало отрабатывать руководство облуправления полиции, полицейские отдела инспекции личного состава, Черкасского управления департамента внутренней безопасности, а также работники Территориального управления ГБР.

Предварительно установлено, что мужчину доставляли в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Впоследствии он заявил, что его избили сотрудники полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовлена Концепция государственной политики противодействия пыткам, - Офис генпрокурора

Территориальное управление ГБР внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Начато служебное расследование. По инициативе руководства Главного управления Национальной полиции в Черкасской области вся информация сразу передана в Государственное бюро расследований НПУ.

Начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и полицейских, подозреваемых в совершении преступления. Продолжается расследование.

Также читайте: Дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке: пятерым полицейским вручили обвинительные акты, - ГБР