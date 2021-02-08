Боррель оценил результаты визита в Москву: Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как угрозу
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на сайте ЕС.
Он отметил, что ехал в Москву, чтобы проверить, заинтересованы ли там в устранении разногласий, и убедился, что нет. Теперь ЕС должен наметить дальнейшие действия в соответствии с этой информацией.
В тексте сообщается и о темах, поднятых на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это, в частности, борьба с новым коронавирусом, климатическим кризисом. "Мы также обсуждали конфликты в непосредственной близости от нас, и я настаивал на необходимости продвигаться к полному выполнению Минских соглашений и уважению территориальной целостности Украины", - заявляет Боррель.
Он также настаивал на освобождении российского оппозиционера Алексея Навального и отмене решения о высылке дипломатов, поддержавших политика. Однако ничего не добился.
"Похоже, что Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу. Мы на распутье", - уверен дипломат.
По его словам, необходимо определиться с дальнейшими действиями, которые могут включать санкции. Их могут применить в рамках нового механизма, то есть не непосредственно за преследование российского оппозиционера Алексея Навального.
"У нас есть еще один инструмент для этого (санкций. - Ред.) - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека", - написал дипломат.
Напомним, в начале февраля высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Россию с рабочим визитом. Дипломат заявлял о планах обсудить российскую агрессию в Украине, ядерное соглашение с Ираном, борьбу с пандемией COVID-19.
Перед этой поездкой с Боррелем поговорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
В Москве дипломат отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных.