США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп

Администрация президента США Джо Байдена объявит в понедельник, что возобновит сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Почти три года назад из него вышел бывший президент Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Associated Press.

Это решение отменяет очередной отход администрации Трампа от многосторонних организаций и соглашений.

"Официальные лица заявляют, что госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена", - пишет издание.

Решение может вызвать критику со стороны консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества. Представители администрации Трампа не раз критиковали Совет по правам человека ООН за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

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Напомним, Байден своим указом остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Также Байден вернул в США в Парижское климатическое соглашение.