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Более миллиона украинцев не имеют прописки, а каждый третий проживает не по месту регистрации, - Федоров

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Более миллиона украинцев не имеют прописки, а каждый третий проживает не по месту регистрации, - Федоров
Регистрацию проживания хотят сделать декларативной, через введение адреса в смартфоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, инициативу прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала "Украина 24".

"Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу. - Ред.), она будет полудекларативная. Мы убираем штамп в паспорте, который есть на сегодня", — сказал он.

Министр объяснил, как будет работать механизм.

"Мы упрощаем эту процедуру, и чиновники не будут иметь права требовать этот штамп, справку, когда мы полноценно запустим эту услугу. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника — зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской — это сугубо дело неэффективности государства. Мы переводим эту задачу с плеч человека на плечи чиновника", — сказал он.

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Топ комментарии

  • Leva Rodriguez
    О, это больная тема, чтоб продать квартиру, нужно выписаться, чтоб выписаться нужно сняться с учета с военкомата, чтоб сняться с учета военкомата, надо предоставить адрес новой прописки и документы на право собственности... И вот тут засада... Если квартира еще не куплена? Далее... В течении месяца надо снова встать на учет в военкомат, если этого не сделать, то наступает ответственность уголовная или административная...... Окей идем становимся на учет... И неожиданно обнаруживаем, что мы попали под переподготовку... А жилье еще не построено даже... И не известно, будет ли построено...
  • Sophia-Maria Duglass
    Вы бы, Фёдоров , делом занимались
    Вон в Словакии получить справку в БТИ - 8 евро , а оформить покупку дома у нотариуса - 28 евро
    Итого 1000 гривен на всю сделку , быстро и без очереди
    А в Украине ( нищей стране третьего мира) ОБДИРАЮТ БЕСПРАВНЫХ УКРАИНЦЕВ , пользуясь их неосведомленностью
  • Татьяна Лайф
    Яркий пример законопослушания в этом плане показывают те, кто придумывает, пишет для нас законы, а потом за них голосует. Проживают в хоромах, оформленных на тетю жены по бабкиной линии, а сами прописаны , сироты, в захолустье/ в хрущевке/ снимают угол в квартире бывшей тещи. Например, Кернес, которого причислили чуть ли не к святым, всем Харьковом плакали после его смерти,; жил в гостинице, потому как личное жильё не мог себе позволить на свою зарплату мэра.Тяжело, конечно, морально сдержать себя и не указать в паспорте место жительства - Лондон , район Гайд парка, но инстинкт самосохранения диктует правила. Чтобы потом детективы НАБУ не зря свой хлеб ели в поисках припаркованного Бентли возле пятиэтажной хрущёвки
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