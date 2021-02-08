Более миллиона украинцев не имеют прописки, а каждый третий проживает не по месту регистрации, - Федоров

Регистрацию проживания хотят сделать декларативной, через введение адреса в смартфоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, инициативу прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала "Украина 24".

"Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу. - Ред.), она будет полудекларативная. Мы убираем штамп в паспорте, который есть на сегодня", — сказал он.

Министр объяснил, как будет работать механизм.

"Мы упрощаем эту процедуру, и чиновники не будут иметь права требовать этот штамп, справку, когда мы полноценно запустим эту услугу. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника — зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской — это сугубо дело неэффективности государства. Мы переводим эту задачу с плеч человека на плечи чиновника", — сказал он.

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