Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 4 обстрела, противник бил из гранатометов и дистанционно минировал местность вблизи позиций ВСУ, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Новомихайловки, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия.

"В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия.

Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности возле позиций ВСУ минами ПОМ-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 13 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе

Также сообщается, что с начала текущих суток, 8 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.



