За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 8 февраля 2021 года. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 020 человек;
летальных случаев -47;
выздоровели - 2 697 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 246 990 человек;
выздоровели - 1 075 743 человек;
летальных случаев - 23 644;
проведено ПЦР-тестов - 6 402 123.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях", - рассказал Степанов.