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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек
По состоянию на понедельник, 8 февраля, выявлены еще выявлен 2 141 новый случай коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 8 февраля 2021 года. В частности, заболели 130 детей и 71 медработник.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 02госпитализированы - 1 020 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 02летальных случаев -47;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 02выздоровели - 2 697 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3 261).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 07заболели - 1 246 990 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 07выздоровели - 1 075 743 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 07летальных случаев - 23 644;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 07проведено ПЦР-тестов - 6 402 123.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 47 человек, выявлен 2 141 новый случай, выздоровели 2 697 человек 13

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Топ комментарии

  • Татьяна Лайф
    У нас недавно умер знакомый , переболел ковид три месяца назад, но все никак не мог окончательно выздороветь, а умер от инфаркта. Известно, что ковид влияет на сосуды. Уверена, что его нет в этой статистике. Хотя без ковид он бы ещё жил и жил. Он умер от осложнений ковид. Думаю, таких случаев много.
  • Khmelnitskiy
    Ще не відомо, чи затягування з вакцинацією злочин, чи вакцинація злочин.
  • Lyk Omore
    ну вот, судя по всему самое страшное позади: уже многие переболели и получили иммунитет и без вакцины естесственным путем. И уже сформировался естесственный иммунный барьер. Количество заболевших уменьшается , несмотря на праздники. Сейчас должен был бы быть всплеск, но количество заболевших уменьшается. Это конечно если статистика не врет.
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