В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание по делу МН17: рассмотрят обращение родственников погибших и отчет о дополнительном расследовании

В Нидерландах 8 февраля в 14:00 по местному времени должно начаться очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малазийском самолете рейса МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время четвертого блока слушаний, в частности, суд должен рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и др.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.